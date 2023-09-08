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Разбойник напал на пенсионерку в Самаре

8 сентября 2023 09:38
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Разбойник напал на пенсионерку в Самаре

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о хищении сумки с денежными средствами и сотовым телефоном возле одного из домов на улице Партизанской. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу 1951 года рождения, которая пояснила, что она возвращалась домой с остановки общественного транспорта. Проходя в арке дома, она обернулась и обратила внимание, что за ней идет мужчина. В этот момент незнакомец неожиданно подбежал, схватил за плечо одной рукой, а другой рукой за пояс и повалил ее на асфальт. После этого вырвал из рук сумку и скрылся. Пострадавшая пыталась догнать нападавшего, но не смогла. Позже она обратилась за помощью в полицию и медицинское учреждение.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения и общественного транспорта, на котором передвигалась потерпевшая незадолго до произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого – жителя Самары 1972 года рождения. Оперативники, располагая информацией о возможных местах нахождения злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции.

Задержанный свою вину признал и пояснил полицейским, что в тот день он ехал в трамвае и обратил внимание на одну из пассажирок. У него возник умысел на хищение имущества женщины, полагая, что она не сможет оказать сопротивление. В безлюдном месте он напал на женщину и вырвал у нее из рук сумку, после чего дома осмотрел ручную кладь и оставил ее у себя. Сотовый телефон потерпевшей также оставил, планируя пользоваться им. Деньги в сумме 3000 рублей потратил на алкоголь и продукты питания. Часть похищенного имущества – сумку и сотовый телефон, изъяли в квартире задержанного. По ходатайству органа следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.

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