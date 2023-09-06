Раскрыта кража гитар и винтовки в Новокуйбышевске

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В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратился местный житель, который сообщил, что из его дачного дома похищены две гитары и пневматическая винтовка.

По указанному заявителем адресу выехала следственно-оперативная группа. Заявитель сообщил полицейским, что с женой проживает на даче в летний период, в сентябре прошлого года переехал в городскую квартиру, а вернувшись через месяц с проверкой, обнаружил, что неизвестный злоумышленник из дома похитил имущество стоимостью 25000 рублей.

Полицейские в ходе осмотра установили, что окна и дверь повреждений не имеют, а ключ от дачного домика хранится в холодильнике на открытой веранде, о чем знает ограниченный круг лиц. По словам соседки потерпевшего, муж месяц назад принес гитару и попросил сдать ее в ломбард, что она и сделала.

Оперуполномоченные установили место вероятного сбыта похищенного, обнаружили и изъяли там договора комиссий на соседей заявителя, составленные о реализации двух гитар и пневматической винтовки, по описанию схожих с разыскиваемыми. На момент осмотра ломбарда имущество было уже реализовано третьим лицам.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник приговором Самарского районного суда г. Самары осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ, ч.2 ст.325 УК РФ и отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Мужчина, допрошенный в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении гитар и винтовки из частного дома, признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того суд в полной мере удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с преступника 25 тысяч рублей.