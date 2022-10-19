Ранее неоднократно судимый тольяттинец украл велосипед

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Затем он реализовал похищенное в ломбарде.

В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного по бульвару Гая. Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 9 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на подъезде дома, проверили на причастность к хищению лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

На изъятых видеозаписях видно, как мужчина выходит из подъезда с велосипедом и уезжает.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к совершению преступления может быть причастен местный житель 1982 года рождения. Оперуполномоченные задержали молодого человека по месту жительства. Задержанный признался в совершении кражи и пояснил, что он сдал велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данным полицейских, 40-летний безработный местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сотрудники полиции продолжают розыск похищенного имущества.