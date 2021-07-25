Работника ломбарда в Тольятти обвинили в хищении 270 тысяч рублей

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В полицию Тольятти с заявлением обратился 34-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил полицейским, что в ходе проведения ревизии в его комиссионном магазине, расположенном в Центральном районе города, была обнаружена недостача в размере более 270 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен 23-летний местный житель, работающий администратором в данной торговой точке.

По версии следствия, администратор магазина, являясь материально-ответственным лицом, воспользовался своим служебным положением и путем оформления фиктивных залоговых чеков, похищал денежные средства, хранящиеся в кассе.

В ходе опроса подозреваемый признался правоохранителям, что денежные средства потратил на личные нужды.

Сотрудниками органов внутренних дел установлено тридцать пять фактов хищения денежных средств в период с февраля по май текущего года. По данным полицейских, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.