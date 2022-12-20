Пьяный тольяттинец без причины избил приятеля

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В ночное время суток в лечебное учреждение с различными травмами был госпитализировали местный житель города Тольятти. Полицейские установили, что мужчина получил повреждения около подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира в Центральном районе города.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили соседей и свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на доме, выяснили приметы подозреваемого. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его возле одного из домов, расположенных в Центральном районе.

Как пояснил подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления 25-летний местный житель, совместно с потерпевшим он распивал спиртные напитки на лавочке возле подъезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без видимых причин, нанес удары своему приятелю.

Согласно полученным медицинским документам, потерпевшему в результате этого были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.