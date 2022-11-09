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Пьяный мужчина в Чапаевске напал на знакомого с ножом

9 ноября 2022 11:33
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Пьяный мужчина в Чапаевске напал на знакомого с ножом

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Чапаевск. Стражи правопорядка получили информацию о том, что в одном из домов молодому человеку нанесено ножевое ранение. Патрульные незамедлительно прибыли по указанному адресу.

Местный житель 1986 года рождения рассказал, что в ходе конфликта знакомый ударил его ножом в живот, описал нападавшего и указал направление, в котором он скрылся. Убедившись, что жизнь потерпевшего вне опасности и передав его медикам, росгвардейцы начали поиски преступника.

Отрабатывая пути возможного передвижения злоумышленника, в одном из дворов сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В ходе задержания предполагаемого злоумышленника, стражи правопорядка поинтересовались, имеются ли у него при себе запрещенные вещества или предметы. В ответ на это правонарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана раскладной нож и начал размахивать им перед собой.

Сотрудники Росгвардии обезоружили жителя Чапаевска 2000 года, вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанного. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Теги: Росгвардия

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