продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Отдельные украшения и целые инсталляции выполнены своими руками.
Сотрудники Самарского метрополитена задекорировали все 10 станций к Новому году
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
Также глава МИД РФ напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.
Лавров: США угрожают физическим устранением президента России
Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией.
Дмитрий Азаров передал самарским медикам ключи от автомобилей неотложной и скорой помощи
Глава региона поблагодарил их за трудную работу и спасенные жизни.
"Вы всегда готовы прийти на помощь": Дмитрий Азаров в День спасателя наградил работников службы
Даже в мирные дни спасатели находятся на передовой, мужественно ведут борьбу за жизнь, безопасность и здоровье людей.
Начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко поздравил коллег с Днём спасателя
Двое мужчин организовали компанию по продаже на территории РФ иномарок, предлагая помощь в покупке машин за пределами страны.
Мошенники обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа
Главная цель стартапа – помочь людям с ограниченными возможностями вернуться в социум и не испытывать неудобство при использовании протезов.
Резидент «Жигулевской долины» создает протезы стоп из материалов отечественного производства
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.45
-0.23
EUR 72.62
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи

27 декабря 2022 11:40
204
продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее не судимого 48-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Летом текущего года в дежурную часть полиции Новокуйбышевска обратился 39-летний местный житель с заявлением о том, что с его банковской карты похищены денежные средства в сумме около 2 200 рублей. Мужчина сообщил, что утром, будучи на работе, ему на телефон стали поступать уведомления из интернет-приложения банка о совершении покупок, за которые расплачивались его банковской картой. Мужчина, не обнаружив карты у себя, заблокировал ее.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах Новокуйбышевска. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 48-летний местный житель и задержали злоумышленника по месту проживания.

В ходе опроса он пояснил, что нашел на тротуаре банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и решил оставить ее себе и в течение некоторого времени расплачивался в магазинах, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, за продукты питания. При последней покупке не смог оплатить товар, так как на карте закончились денежные средства.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец в 29 раз осужден за хищения из магазинов
23 декабря 2022, 13:59
Самарец в 29 раз осужден за хищения из магазинов
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Криминал
634
В Самарской области закончено расследование серийных краж лодок и лодочных моторов
21 декабря 2022, 12:07
В Самарской области закончено расследование серийных краж лодок и лодочных моторов
Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Криминал
835
Тольяттинец нашел банковскую карту и пошел за пивом за чужой счет
21 декабря 2022, 10:29
Тольяттинец нашел банковскую карту и пошел за пивом за чужой счет
Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Происшествия
567
В центре внимания
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
30
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
179
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022  13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
186
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
27 декабря 2022  12:16
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
512
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
27 декабря 2022  09:43
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
324
Весь список