продукты за чужой счет: житель Новокуйбышевска осужден за попытку кражи

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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее не судимого 48-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Летом текущего года в дежурную часть полиции Новокуйбышевска обратился 39-летний местный житель с заявлением о том, что с его банковской карты похищены денежные средства в сумме около 2 200 рублей. Мужчина сообщил, что утром, будучи на работе, ему на телефон стали поступать уведомления из интернет-приложения банка о совершении покупок, за которые расплачивались его банковской картой. Мужчина, не обнаружив карты у себя, заблокировал ее.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах Новокуйбышевска. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 48-летний местный житель и задержали злоумышленника по месту проживания.

В ходе опроса он пояснил, что нашел на тротуаре банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и решил оставить ее себе и в течение некоторого времени расплачивался в магазинах, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, за продукты питания. При последней покупке не смог оплатить товар, так как на карте закончились денежные средства.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.