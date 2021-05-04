Продавщица в Тольятти украла 34 наименования косметики

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В начале апреля 2021 года жительница г. Тольятти, работающая продавцом в одном из магазинов, совершила хищение 34 наименований косметики и средств гигиены, принадлежащих торговой организации. В ходе проведения ревизии в магазине администратор обнаружил недостачу товара на сумму более 20 тысяч рублей, о чем сообщил в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна 18-летняя местная жительница, работающая в торговой точке. Сотрудники уголовного розыска установили адрес проживания предполагаемой злоумышленницы, задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса девушка признала свою вину и рассказала, что в день инцидента пригласила свою родственницу в магазин за покупками, сказав, что в настоящее время на продукцию действуют различные скидки. Впоследствии подозреваемая, воспользовавшись своим служебным положением, пробивала выбранный товар и сразу же делала отмену операции. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.