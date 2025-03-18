Притоносодержатель в Сызрани пойдет под суд

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В Сызрани задержан 44–летний местный житель, подозреваемый в организации наркопритона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Следствием установлено, что мужчина неоднократно предоставлял свою жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических и психотропных веществ, а так же оказывал пособничество в приобретении наркотических средств.

В декабре 2024 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий он задержан оперативниками при передаче свертка с запрещенным веществом местной жительнице, выступающей в роли закупщицы. В ходе обыска в его квартире полицейские в присутствии понятых обнаружили еще один сверток с героином, который он оставил себе, взамен за помощь в приобретении наркотиков. Ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж местный житель пояснил оперуполномоченным, что оказывал помощь в приобретении запрещенных веществ и разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков в обмен на дозу.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 232 УК, ч.5 ст. 33 ч.1 ст.228 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для принятия решения по существу.