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Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка

27 июля 2021 12:54
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Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка

Некоторые граждане, рискуя здоровьем себя и своих близких, продолжают искать различные способы получить фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации, таким образом способствуя расширению теневого рынка липовых документов и появлению новых видов мошенничества.

Отдельные «специалисты», удовлетворяя запросы таких людей, генерируют поддельные коды или, что намного страшнее, якобы проводят «процедуру» вакцинации и оформляют все документы о якобы сделанной прививке.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта подложных документов о вакцинации на территории Самарской области. В настоящее время органами дознания Самарской области расследуется 4 уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Гражданам нужно помнить, что подделка, сбыт, хранение и использование поддельных сертификатов и кодов противозаконно и влечет уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ.

При этом не стоит забывать – к уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Теги: вакцинация подделка документов поддельный сертификат

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