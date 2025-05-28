Представившись сотрудником ФСБ, аферист похитил у пожилого самарца 8 тысяч долларов и 60 тысяч рублей

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В апреле текущего года к полицейским обратился 84-летний житель Самарского региона. Он рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ и пояснил, что находившиеся на счету у мужчины денежные средства в опасности и ими собираются воспользоваться мошенники.

Ему было предложено снять со счета денежные средства и передать их для сохранности "правоохранителю". Следуя инструкции, житель региона сообщил свой домашний адрес, куда приехал неизвестный и забрал 8 тысяч долларов США и 60 тысяч рублей.

Спустя время пострадавший понял, что стал жертвой афериста. Он обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.