Предприниматель из Самары стал жертвой цитрусовой аферы

295

В преддверии новогодних праздников предприниматель из Самары решил купить две тонны мандаринов из «теплых стран» через посредника.

Найдя подходящий вариант в интернете, мужчина 1977 года рождения связался с человеком, якобы предоставляющим посреднические услуги, который пообещал ему помочь в приобретении и поставке фруктов. Согласившись с условиями, самарец перевел на указанный собеседником счет более 500 тысяч рублей и стал ждать звонка. На связь больше никто не вышел. Возбуждено уголовное дело.