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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Предприниматель из Самары стал жертвой цитрусовой аферы

3 декабря 2024 11:16
295
Предприниматель из Самары стал жертвой цитрусовой аферы

В преддверии новогодних праздников предприниматель из Самары решил купить две тонны мандаринов из «теплых стран» через посредника.

Найдя подходящий вариант в интернете, мужчина 1977 года рождения связался с человеком, якобы предоставляющим посреднические услуги, который пообещал ему помочь в приобретении и поставке фруктов. Согласившись с условиями, самарец перевел на указанный собеседником счет более 500 тысяч рублей и стал ждать звонка. На связь больше никто не вышел.  Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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