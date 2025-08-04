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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожилая самарчанка решила купить внуку щенка, но встретила мошенника

4 августа 2025 11:15
121
Пожилая самарчанка решила купить внуку щенка, но встретила мошенника

В Самарской области пожилая женщина, имеющая проблемы со здоровьем, решила порадовать внука и приобрести щенка. На известном сайте объявлений она нашла привлекательное предложение: милый щенок по очень выгодной цене.

Не подозревая о подвохе, женщина связалась с продавцом. Тот оказался очень убедителен: прислал фотографии, подробно рассказал о питомце и даже убедил в срочности покупки, ссылаясь на большой спрос. В итоге жертва перевела 200 000 рублей через QR-код на неизвестный банковский счёт.

Через два месяца, когда щенка не привезли, а продавец исчез из поля зрения, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, полиция ведёт расследование.

Помните: настоящие продавцы никогда не будут настаивать на срочной оплате или использовать сомнительные способы перевода денег. Берегите себя и свои сбережения!

Теги: Мошенники

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