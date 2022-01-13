После застолья с приятелем житель Исаклинского района оказался в больнице

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Из дома в селе Исаклы в больницу с травмами головы госпитализировали 40-летний местный житель, об этом медицинские сотрудники сообщили в ОМВД России по Исаклинскому району.

Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Как пояснила мать потерпевшего, накануне он пригласил к себе в гости знакомого, а утром она обнаружила сына без сознания. Со слов женщины и соседей сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, а также проверили на причастность к происшествию лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

В ходе оперативно разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — ранее не судимого уроженца Иркутской области, проживающего в селе Исаклы, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил, что во время распития спиртного у них с приятелем произошел конфликт, во время которого он нанес мужчине несколько ударов кулаком по лицу и голове. Свою вину подозреваемый полностью признал и раскаялся в содеянном.

По результатам экспертизы установлено, что потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.

Возбуждено уголовное дело.