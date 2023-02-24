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После застолья обиженный самарец отобрал у знакомых девушек телефон и паспорт

24 февраля 2023 11:56
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После застолья обиженный самарец отобрал у знакомых девушек телефон и паспорт

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя областного центра 1983 года рождения.

Следствием установлено, что мужчина в ноябре прошлого года в ходе конфликтной ситуации открыто похитил имущество своих знакомых и документ, удостоверяющий личность одной из них – паспорт гражданина Российской Федерации. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. 18 км. Московского шоссе.

В тот день, как пояснил следователям мужчина, он в компании своих друзей употреблял у себя дома алкогольные напитки. Во время застолья уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что гости ушли и пропало имущество. В краже он заподозрил знакомых девушек. Узнав в тот же день их местонахождение, пришел в квартиру одной из них, начал в грубой форме обвинять подруг в преступлении, нанес местной жительнице 1999 года рождения удары по лицу, после чего открыто похитил ее сотовый телефон. У девушки 2000 года рождения он забрал ее документ, удостоверяющий личность. Во время конфликта девушки смогли выбежать из квартиры и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали полицию. Полицейские задержали местного жителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли у задержанного и вернули законным владелицам похищенное.

Теги: Кража

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