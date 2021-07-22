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Полиция предупреждает об уголовной ответственности за поддельные COVID сертификаты

22 июля 2021 11:30
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Полиция предупреждает об уголовной ответственности за поддельные COVID сертификаты

Сотрудники полиции напоминают: за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19 или продажу подтверждающего вакцинацию документа с присвоением несуществующего QR-кода о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.

Однако стоит помнить – к уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Кроме риска привлечения к уголовной ответственности, существует большая вероятность того, что при приобретении сертификата о вакцинации вы станете жертвой мошенников -  заплатите деньги, а сам «документ» можете вовсе не получить. Не стоит также забывать, что приобретая подобные сертификаты вы передаете неизвестным злоумышленникам свои персональные данные.

Уважаемые граждане, стоит ли получение поддельного документа рисков здоровьем и рисков быть привлеченным к уголовной ответственности и обманутым мошенниками?

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: поддельный сертификат уголовное дело

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