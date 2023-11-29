Полицейские задержали жителя Самарской области, объявленного в федеральный розыск

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В полицию поступила информация об объявлении судом в федеральный розыск 25-летнего подсудимого по уголовному делу о краже сотового телефона, принадлежащего жителю областного центра. Мужчина от участия в судебных заседаниях уклонялся, по месту прописки и месту жительства не появлялся.

Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре установили круг общения мужчины, проверили места возможного его нахождения, и в ходе оперативных мероприятий задержали злоумышленника у его знакомого в доме, расположенном в одном из поселков Кинельского района Самарской области, где он скрывался от правосудия.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, возбужденному в отношении 25-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» мужчина заключен под стражу.