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Полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже с банковской карты в Тольятти

10 июня 2021 11:25
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Полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже с банковской карты в Тольятти

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту. Вскоре с его  счета стали списывать деньги. Материальный ущерб составил свыше 3 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемой: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, среднего роста, на правом предплечье имеется татуировка.

Была одета: футболку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета, ветровка серого цвета, носит очки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-46-21, 89277707427 или 112. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: банковские карты кража

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