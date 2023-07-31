Почти 2 кг мефедрона изъяли полицейские в Самаре

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Сотрудникам полиции поступедрона ила оперативная информация о том, что ранее не судимый житель Самары причастен к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 9 отдела Главного управления по контролю за оборотом МВД России, совместно с коллегами из регионального и территориального отделов при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали злоумышленника на ул. Физкультурной областного центра, после чего с использованием служебной собаки и в присутствии понятых провели осмотр его жилища, а также личного гаража, расположенного в Корсунском переулке.

При проведении следственных действий сотрудники ОВД обнаружили и изъяли наркотическое средство – мефедрон массой более 1700 грамм, предметы и прекурсоры для его изготовления. По словам задержанного, запрещенное вещество он планировал сбыть посредством сети Интернет.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности местного жителя к аналогичным преступлениям, а также каналов поставки наркотиков в Самарскую область.