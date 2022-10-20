Племянник обокрал самарчанку на 174 тысячи рублей

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В полицию с заявлением о пропаже денег с банковского счета обратилась 34-летняя жительница областного центра.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств происходило в течение месяца частями, от 1000 до 16 тысяч рублей, на расчетный счет жителя Самары.

Полицейские подробно опросили заявительницу и выяснили, что телефоном, с ее разрешения, иногда пользовался племянник, а период времени хищения денежных средств и нахождения мобильного устройства у родственника потерпевшей совпадает. Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение ранее не судимого безработного местного жителя 2001 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек пояснил полицейским, что с трех лет проживал в семье тети на полном обеспечении. В январе текущего года, узнав, что на ее расчетном счете находится крупная сумма денег, решил их похитить. Для этого в течение месяца под различными предлогами брал сотовый телефон родственницы и переводил себе деньги. СМС-сообщения из банка стирал. Таким образом, злоумышленник похитил у своей родственницы 174 тысячи рублей и потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) было окончено и направлено в Самарский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся, обещал возместить ущерб пострадавшей.