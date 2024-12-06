Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек

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Причиненная сумма ущерба составила более 1 600 000 рублей.

Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение двум жителям областного центра в совершении 23 эпизодов мошенничества с использованием сайта бесплатных объявлений. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2020 году мужчина 1978 года рождения предложил своей 44-летней сожительнице реализовать криминальную схему обмана посредством сайта бесплатных объявлений. Женщина согласилась и создала на одном из ресурсов записи под вымышленным именем.

По версии следствия, злоумышленники разместили объявления о продаже 3-комнатной квартиры. Шестеро жителей Самары, не подозревая об обмане, откликнулись в разное время на объявление. Во всех случаях криминальная схема реализовалась по одному сценарию: потенциальный покупатель оставлял под расписку залог, после этого мужчина-продавец звонил и просил о переводе дополнительных денежных средств для погашения долга по коммунальным платежам. Только в одном случае местная жительница не согласилась на условия продавца. Остальные откликнувшиеся переводили суммы. После этого под различными предлогами продавец затягивал сроки оформления необходимых для сделки документов. При этом оставленный покупателями залог он не возвращал.

Кроме квартиры, злоумышленники размещали фиктивные объявления о продаже сотовых телефонов, кроссовок, куртки, парфюмерной воды, различных компонентов персонального компьютера. Во всех случаях покупатели получали посылку, в которой лежал муляж.

В настоящее время установлено, что потерпевшими стали 23 человека в возрасте от 27 лет до 61 года из 13 регионов Российской Федерации: Самарской области, Московской области, Ленинградской области, Калининградской области, Нижегородской области, Белгородской области, Оренбургской области, Липецкой области, Волгоградской области, Омской области, Псковской области, Свердловской области и Республики Татарстан. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 600 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

По ходатайству следователя одному из обвиняемых – ранее судимому мужчине, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его не судимой сожительнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении.