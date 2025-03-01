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Пенсионерка из Новокуйбышевска лишилась более 1,4 миллиона рублей, поверив мошенникам

1 марта 2025 12:10
119
Пенсионерка из Новокуйбышевска лишилась более 1,4 миллиона рублей, поверив мошенникам

По рассказу 71-летней заявительницы, пару часов назад на ее телефон поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что прямо сейчас злоумышленники пытаются получить доступ к счету и завладеть ее денежными сбережениями.

Разволновавшись, женщина спросила, как ей защитить свои накопления, и узнала, что сделать это можно лишь перечислив всю сумму на другой банковский счет. Следуя инструкции незнакомки, пенсионерка перевела 1 428 000 рублей на "безопасный" счет и только после этого поняла, что попала в ловушку мошенников. Полицейскими возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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