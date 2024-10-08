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Педагог из Клявлинского района, поверив мошенникам, отдала незнакомцу более миллиона рублей

8 октября 2024 10:59
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Педагог из Клявлинского района, поверив мошенникам, отдала незнакомцу более миллиона рублей

В течении недели преподавательнице из села Клявлинского района, в одном из мессенджеров писал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов сообщал женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, 49-летняя жительница области, последовала инструкции и перевела более миллиона  рублей на указанный счет злоумышленника.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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