Педагог из Клявлинского района, поверив мошенникам, отдала незнакомцу более миллиона рублей

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В течении недели преподавательнице из села Клявлинского района, в одном из мессенджеров писал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов сообщал женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, 49-летняя жительница области, последовала инструкции и перевела более миллиона рублей на указанный счет злоумышленника. После этого собеседник перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.