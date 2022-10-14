Пассажир такси в Тольятти вез наркотики

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Сотрудники Госавтоинспекции изъяли у жителя Самары амфетамин в значительном размере.

Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в час ночи остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «Ford Focus».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира автомобиля, который при виде патрульных начал что-то прятать под сиденье. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть жителя Самары 1982 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у жителя города Самары в портфеле полицейские обнаружили и изъяли три полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством «амфетамин» в значительном размере.

По данным сотрудников полиции задержанный официально не трудоустроен, ранее не судим. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.