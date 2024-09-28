Отец-одиночка в Ставропольском районе хотел заработать денег, но наткнулся на мошенников

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30-летний житель Ставропольского района, являющийся отцом-одиночкой, решил подзаработать немного денег. Мужчина, искав подработку, наткнулся в сети Интернет на сайт быстрого заработка с помощью игрового сервиса с выводом денег. Молодой отец зарегистрировался на сайте, введя свои личные данные и положил на счет 1 000 рублей и после нескольких попыток игры, высветилось уведомления выигрыша 100 000 рублей. Спустя некоторое время мужчине поступил звонок, якобы от администратора сервиса и попросил мужчину продиктовать данные своей банковской карты для перевода выигрыша. Доверчивый ставрополец продиктовал все, что попросил мошенник и ждал своих денег. Однако вместо выигрыша, со счета потерпевшего произошло списание в размере 15 000 рублей, которые тот хотел потратить на семейные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.