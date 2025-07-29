Осужден преступник, убивший в апреле 2023 года пенсионера в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
Жителей Самарской области приглашают на Гранд-финал Международной премии улиц «КАРДО» VIII
в селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
В селе Муранка Шигонского района горело сено в тюках
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
На минувшей неделе снизилось количество жалоб на вывоз мусора от самарцев 16%
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Новокуйбышевске директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot
в Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
В Самаре срок активности объявлений о продаже готовых квартир сокращается, а скидки растут
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Осужден преступник, убивший в апреле 2023 года пенсионера в Самаре

29 июля 2025 12:31
105
Осужден преступник, убивший в апреле 2023 года пенсионера в Самаре

Куйбышевский районный суд города Самары, рассмотрев доказательства, собранные полицейскими и следователями, признал 37-летнего Насимжона Зикирова виновным в убийстве.

Преступление совершено в апреле 2023 года. По версии следствия, в частном доме на улице Нижняя в Куйбышевском районе Самары наемный работник, уроженец одной из соседних республик, ограбил и убил кирпичом своего работодателя – пенсионера, выращивающего клубнику на продажу.  
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след злоумышленника. Выяснилось, что пенсионер нанял его для постройки забора. В один из дней, нанеся кирпичом травмы работодателю, преступник забрал из его дома денежные средства в размере около 200 тысяч рублей и сразу же покинул пределы Российской Федерации.

Полицейские, обнаружив труп со следами насильственной смерти, установили и опросили свидетелей, провели иные, в том числе и технические мероприятия, эксперты сравнили следы пальцев рук, изъятых на месте происшествия, с имеющимися в базе МВД РФ.  В результате совместных действий специалистов различных подразделений и ведомств личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки. Так как злоумышленник скрылся с места преступления, его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерство внутренних дел Республики Казахстан передало Насимжона Зикирова нашей стране для привлечения его к уголовной ответственности.

Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима.

Теги: Убийство

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки
23 апреля 2025, 12:54
В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки
Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы. Происшествия
1378
Житель Сызрани подозревается в убийстве знакомого
22 апреля 2025, 12:53
Житель Сызрани подозревается в убийстве знакомого
Между подозреваемым и его знакомым, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Криминал
1894
Житель Красноярского района задержан за убийство
16 апреля 2025, 09:38
Житель Красноярского района задержан за убийство
По сведениям сотрудников полиции, задержанный ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Криминал
2297
В центре внимания
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
117
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
145
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
348
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
652
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
749
Весь список