Осужден преступник, убивший в апреле 2023 года пенсионера в Самаре

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Куйбышевский районный суд города Самары, рассмотрев доказательства, собранные полицейскими и следователями, признал 37-летнего Насимжона Зикирова виновным в убийстве.

Преступление совершено в апреле 2023 года. По версии следствия, в частном доме на улице Нижняя в Куйбышевском районе Самары наемный работник, уроженец одной из соседних республик, ограбил и убил кирпичом своего работодателя – пенсионера, выращивающего клубнику на продажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след злоумышленника. Выяснилось, что пенсионер нанял его для постройки забора. В один из дней, нанеся кирпичом травмы работодателю, преступник забрал из его дома денежные средства в размере около 200 тысяч рублей и сразу же покинул пределы Российской Федерации.

Полицейские, обнаружив труп со следами насильственной смерти, установили и опросили свидетелей, провели иные, в том числе и технические мероприятия, эксперты сравнили следы пальцев рук, изъятых на месте происшествия, с имеющимися в базе МВД РФ. В результате совместных действий специалистов различных подразделений и ведомств личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки. Так как злоумышленник скрылся с места преступления, его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерство внутренних дел Республики Казахстан передало Насимжона Зикирова нашей стране для привлечения его к уголовной ответственности.

Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима.