Односельчане украли у жительницы Шенталинского района банковскую карту

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В конце ноября текущего года в ОМВД России по Шенталинскому району обратилась жительница села Романовка с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты. Женщина пояснила, что накануне из ее кошелька пропала банковская карта, а позже на телефон пришли смс-оповещения о списании почти 2 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшая призналась полицейским, что распивала спиртное вместе с односельчанами в доме у приятеля. Когда на следующее утро она вернулась домой, обнаружила, что из кошелька, который был у нее в сумочке, пропала банковская карта. Женщина заблокировала счет и обратилась в полицию за помощью.

Полицейские изучили документы о движении денежных средств и выяснили, что деньги были потрачены в ближайшем продуктовом магазине. Опросив сотрудницу торговой точки, оперативники установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевшей, с которыми она распивала спиртные напитки: ранее судимая за грабеж женщина 1978 года рождения и ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища мужчина 1977 года рождения. Предполагаемых злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснили в ходе опроса задержанные, когда потерпевшая уснула, женщина похитила из ее кошелька банковскую карту и передала приятелю, который расплатился чужими денежными средства за алкоголь и сигареты. На следующий день подозреваемые еще раз попытались совершить покупки за чужой счет, но на банковской карте закончились деньги.