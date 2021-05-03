Одна подруга в Новокуйбышевске украла у другой золотые кольца

152

Летом прошлого года у жительницы Новокуйбышевска пропали из квартиры два золотых кольца. Ущерб составил порядка 50 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук со шкатулки, где хранились ювелирные украшения. Со слов пострадавшей никто неизвестный в квартиру не приходил. Пропажу женщина обнаружила после того, как отлучалась из дома. На тот момент в квартире оставалась ее подруга. Следователи опросили женщину 1993 года рождения. Во время опроса она призналась в содеянном.

Подозреваемая рассказала, что оставшись одна в квартире, она похитила кольца, сдала их в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

В ходе предварительного следствия одно из колец изъяли и вернули законной владелице, второе ювелирное изделие уже было реализовано магазином. Подозреваемая обещала возместить имущественный ущерб. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год условно с испытательным сроком один год, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно, сообщает облМВД.