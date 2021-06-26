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Один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области задержан

26 июня 2021 15:22
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Следователи также ищут группу лиц, участвовавших в конфликте.

Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. 

"Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления", - заявили в СК.

В ведомстве также подтвердили смерть одного и ранение еще двух человек.

 "В ходе конфликта данная группа лиц произвела выстрелы в область груди и живота 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ, личность второго подозреваемого - мужчины 1977 года рождения - установлена, ведется его розыск.

"Он с места преступления скрылся, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные и оперативно-технические мероприятия, направленные на установление места его нахождения и задержание", - сказали в пресс-службе.

Конфликт произошел в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова между неизвестными и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.

Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР для обеспечения безопасности жителей соседних домов.

 

Фото:   ТАСС

Теги: Ивановская область стрельба

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