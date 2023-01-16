Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась сотрудник одного из магазинов города, которая сообщила, что примерно час назад неизвестный открыто похитил из торгового зала 17 банок консервов «Икра горбуши» на общую сумму более 13 000 рублей. Сотрудник дежурной части уточнил приметы грабителя, ориентировал на розыск ближайшие автопатрули и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили представителя торговой организации и очевидцев происшествия, изъяли документацию на похищенный товар. Оперуполномоченные просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении, на которых запечатлено, как злоумышленник зашел в магазин, положил в пакет банки и направился к выходу. Когда мужчина проходил через зону кассового обслуживания, его безуспешно попытался остановить сотрудник магазина.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». В службы и подразделения полиции дознавателем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя 1983 года рождения по месту жительства. Задержанный, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что похищенное он сбыл случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Санкции инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.