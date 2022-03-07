Новая знакомая в Тольятти украла у семейной пары ноутбук и сапоги

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В середине февраля в полицию Тольятти обратилась местная жительница 2003 года рождения с сообщением о краже имущества из ее квартиры.

Девушка сообщила оперуполномоченным полиции, что, отдыхая с мужем в одном из кафе Центрального района, они познакомились с местной жительницей, после чего пригласили ее к себе в квартиру. В процессе общения и распития спиртных напитков, по словам потерпевшей, они с мужем уснули. А на следующий день, когда проснулись, обнаружив, что из квартиры пропали ноутбук, сотовый телефон, портативная колонка и женские сапоги, обратились за помощью в полицию. С учетом износа заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере свыше 48 тысяч рублей.

Оперуполномоченные, просмотрев социальные сети потерпевших, установили личность, места вероятного нахождения 24-летней гостьи и задержали её по месту жительства.

Девушка признала свою вину в совершении противоправного деяния и выразила готовность сотрудничать со следствием. Она пояснила, что после распития спиртных напитков, увидев, что хозяева квартиры уснули, забрала их имущество и ушла из квартиры.

По словам злоумышленницы, похищенную электронику она сдала в ломбард, а денежные средства потратила на собственные нужды. В ходе обысковых мероприятий в квартире подозреваемой оперуполномоченные обнаружили и изъяли женские сапоги потерпевшей. Розыск остального имущества продолжается.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.