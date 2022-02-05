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Неадекватно себя ведущую самарчанку на ул. Победы задержали с наркотиками

5 февраля 2022 12:42
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Неадекватно себя ведущую самарчанку на ул. Победы задержали с наркотиками

30 января экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе областного центра. Возле дома, расположенного на улице Победы, полицейские обратили внимание на девушку, нарушающую общественный порядок, которая вела себя неадекватно – приставала к прохожим и ругалась нецензурной бранью.

Сотрудники полиции доставили нарушительницу в ближайший отдел полиции, где на нее был составлен административный протокол, предусмотренный ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также полицейские приняли решение досмотреть 29-летнюю местную жительницу.

В ходе досмотра в присутствии понятых девушка добровольно выдала 10 свертков из наружного кармана куртки, внутри которых находилось порошкообразное вещество коричневого цвета.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое вещество является наркотическим средством героин, общей массой более 37 граммов.

По словам задержанной, запрещенные вещества она планировала распространять посредством тайников - «закладок». По данным сотрудников полиции, ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченные устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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