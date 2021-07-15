Не поддавайтесь уловкам «специалистов», предлагающих подложные QR-коды

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Сотрудники полиции напоминают, что QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции - это электронный медицинский документ, позволяющий преодолеть отдельные ограничения, установленные нормативными актами.

Использование сгенерированного QR-кода с привязкой к ложному порталу госуслуг нарушает санитарно-эпидемиологические правила и предусматривает административное наказание, а в случае наступления тяжких последствий и уголовное. За неправомерный доступ к информации и её модификация на сайте госуслуг, предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.