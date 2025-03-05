Наркокурьер задержан в Тольятти

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В конце февраля текущего года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти от неравнодушных граждан поступила информация о том, что ранее судимый за грабеж местный житель 1996 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники организовали мероприятия и задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов на улице Тополиная в Автозаводском районе. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из сумки задержанного три свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством мефедрон в крупном размере.

Задержанный безработный местный житель 1996 года рождения пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности подозреваемого, а также канал поступления наркотиков на территорию области.