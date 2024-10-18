На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином

111

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» во время проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» от неравнодушных граждан поступила информация о том, что житель Уфы, арендующий квартиру в городе Похвистнево, прибыл на территорию Самарской области для незаконного сбыта наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали гостя региона на одной из улиц города.

Во время обследования квартиры, которую арендовал ранее судимый за кражи и мошенничества мужчина 1987 года рождения, а так же из указанных им тайников сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли 98 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертках находился героин общей массой свыше 170 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что предложение о сбыте наркотика, как о дополнительном источнике доходов, получил через мессенджер от анонимного пользователя. По указанию «работодателя» приехал в Похвистневский район, взял в указанном месте закладку, самостоятельно расфасовал ее на маленькие свертки и успел разложить во дворах города небольшое количество. Противоправный умысел до конца осуществить не смог, так как был оперативно задержан полицейскими.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно: - на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846)921-22-22, 8(846)921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»; - с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Победим наркоманию вместе!