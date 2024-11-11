На самарчанку обманом оформили кредит в 200 тысяч рублей

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В Самаре работнице одного из предприятий 1959 г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что прямо сейчас на женщину пытаются оформить кредит и под предлогом предотвращения незаконного действия предложил свою помощь. Для этого звонившему нужны были всего лишь данные карты - для того, чтобы якобы заблокировать все операции. Доверившись «сотруднику банка», она озвучила личную информацию, после чего на женщину оформили и обналичили кредит, более 200 000 рублей. Потерпевшая поняла, то стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.