На АЗС в Сызрани похитили деньги зарубежных транспортных компаний

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Сотрудникам МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что на автозаправочных станциях, расположенных в Сызранском районе, произошли списания с топливной карты одной из транспортных компаний, зарегистрированных в республике Белорусь. Так же правоохранители соседнего государства сообщили, что указанная карта ранее похищена у одного из водителей неустановленным лицом.

Сотрудники полиции по указанным адресам осмотрели автозаправочные станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили возможных очевидцев.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения злоумышленника и задержали его на съемной квартире. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли топливную карту одной из транспортных компаний, зарегистрированных в республике Белорусь.

Из собранных оперуполномоченными полиции материалов следует: подозреваемый на АЗС предлагал водителям заправку по сниженным ценам, при этом расплачивался с оператором топливной картой дальнобойщиков из Белоруссии. Полученные наличные средства от реализации мужчина тратил на собственные нужды. В настоящий момент документально подтверждено хищение 312 тысяч рублей.

В отделе полиции, где была установлена личность правонарушителя, выяснилось, что он ранее неоднократно судим и объявлен в федеральный розыск Калининским районным судом города Уфы Республики Башкортостан, как обвиняемый, скрывшийся от суда за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.