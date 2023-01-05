На 2 года за кражу стирального порошка может сесть житель Сергиевского района

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, с промежутком в несколько дней, неизвестный мужчина, находясь в торговых залах двух филиалов под видом покупателя, похитил с прилавков бытовую химию. Общий ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанным адресам, провели осмотры мест происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговых точек. В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера и участие в незаконном обороте наркотиков, житель сельского поселения Серноводск. Полицейские установили местонахождение 42-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что украденные средства для стирки продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.