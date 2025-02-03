МВД РФ предупредило об атаках мошенников от имени Ozon

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Мошенники стали использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon, чтобы получить доступ к данным граждан. Об этом 2 февраля предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России), пишут "Известия".

Аферисты размешают баннеры на сайте, предлагая получить промокод на 10 тыс. рублей ко дню рождения. Однако чтобы его активировать, предлагается связаться с «личным менеджером» через мессенджер.

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», — указано в Telegram-канале «Вестник Киберполиции».