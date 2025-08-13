МВД предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на детей

154

МВД РФ предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники обманом заставляют детей фотографировать установленные на телефонах родителей приложения, а затем переводить деньги на счета мошенников.

Об этом говорится в материалах МВД, на которые в своей публикации ссылается РИА Новости.

Согласно информации МВД, в одном из случаев ребенок, увидев в мессенджере рекламу о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры, перешел по ссылке и получил инструкции. Следуя указаниям, ребенок сфотографировал все приложения на телефоне родителя и отправил фото неизвестному.

Впоследствии мошенники связались с ребенком и, действуя под диктовку злоумышленников, несовершеннолетний перевел все деньги со счетов родителей на неизвестный счет. МВД призывает родителей быть бдительными и предупреждать детей о подобных схемах мошенничества.