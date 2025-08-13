Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

МВД предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на детей

13 августа 2025 10:15
154
МВД РФ предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники обманом заставляют детей фотографировать установленные на телефонах родителей приложения, а затем переводить деньги на счета мошенников.

Об этом говорится в материалах МВД, на которые в своей публикации ссылается РИА Новости.

Согласно информации МВД, в одном из случаев ребенок, увидев в мессенджере рекламу о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры, перешел по ссылке и получил инструкции. Следуя указаниям, ребенок сфотографировал все приложения на телефоне родителя и отправил фото неизвестному.

Впоследствии мошенники связались с ребенком и, действуя под диктовку злоумышленников, несовершеннолетний перевел все деньги со счетов родителей на неизвестный счет. МВД призывает родителей быть бдительными и предупреждать детей о подобных схемах мошенничества.

Теги: Мошенники

Новости по теме
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
13 августа 2025, 12:37
По словам потерпевшей, находясь на даче, она получила звонок от девушки, которую приняла за свою бывшую абитуриентку. Криминал
74
В Самаре 18-летнюю девушку обманули на 105 000 рублей
12 августа 2025, 11:04
Девушке поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником социальной службы. Криминал
269
Медицинский работник в Самаре стала жертвой телефонных аферистов
11 августа 2025, 10:15
Мошенники завладели более 900 000 руб. Криминал
428
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список