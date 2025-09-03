Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

3 сентября 2025 11:36
119
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

В полицию обратилась жительница г. Сызрани 1983г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с её кредитной карты. Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет как обезопасить свои денежные средства. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила - для сохранности денег необходимо все деньги перевести на специальный счет. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1 300 000р. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

