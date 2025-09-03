В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

119

В полицию обратилась жительница г. Сызрани 1983г.р. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с её кредитной карты. Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет как обезопасить свои денежные средства. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила - для сохранности денег необходимо все деньги перевести на специальный счет. Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1 300 000р. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.