Россиянам рассказали, как правильно собирать и хранить кабачки

URA.RU рассказывает, как правильно выбрать, собрать и сохранить кабачки до зимы.

Не все кабачки хранятся одинаково. Для зимних запасов лучше всего подходят сорта с плотной кожурой и мелкими семенами. Особенно хороши цукини с темно-зеленой кожурой — они лидеры по лежкости. А вот белоплодные и нежные желтые сорта лучше съесть сразу или пустить на заготовки.

Вот как определить, что кабачок готов к уборке:

Похлопайте по плоду — должен раздаться глухой, плотный звук (как по спелому арбузу).

Осмотрите кожуру — она должна быть твердой, гладкой, без царапин и повреждений. При нажатии ногтем — не проминается.

Проверьте плодоножку — она начала деревенеть и стала светло-коричневой.

Не ждите гигантских размеров. Лучше собрать на неделю раньше, чем опоздать. Недозревшие кабачки дойдут при хранении, а перезревшие быстро испортятся. Переросшие кабачки-переростки с рыхлой мякотью и крупными семечками почти не хранятся. Идеальный размер для закладки — 15-20 см в длину.

Недостаточно просто сорвать кабачок с грядки. Правильная уборка — половина успеха в длительном хранении. Вот пошаговая инструкция:

1. Выбор идеального дня. Дождитесь сухой солнечной погоды. Лучше всего собирать урожай в середине дня, когда утренняя роса уже высохла, но солнце еще не припекает. Критически важно успеть до первых ночных заморозков. Даже легкий минус повреждает кожуру, и такие кабачки быстро сгниют. Если прогноз неблагоприятный, лучше собрать немного недозревшими, чем рисковать всем урожаем.

2. Правильная техника среза. Забудьте про выкручивание и отламывание. Только острый чистый секатор или нож. Обязательно оставляйте плодоножку длиной пять-семь см. Это естественная «пробка», защищающая мякоть от бактерий и грибков. Срез должен быть ровным, а не рваным. Можно даже обработать его слабым раствором марганцовки для дезинфекции. Никогда не носите кабачки за плодоножку. Под весом плода она может отломиться.

3. Первичная обработка. Ни в коем случае не мойте кабачки. Вода смывает естественный защитный слой и забивается в микротрещины, создавая идеальную среду для гнили. Аккуратно оботрите каждый плод сухой мягкой тканью, удаляя землю и пыль. Затем разложите на солнце на два-три часа — ультрафиолет дополнительно обеззаразит кожуру и подсушит ее.

Важно: один неправильно собранный кабачок может стать источником плесени для всего урожая.

Сразу после сбора кабачки не готовы к зимовке. Им нужна обязательная подготовка:

Карантин — 10-14 дней. Сложите урожай в один слой в прохладном (около +12...+15 градусов), хорошо проветриваемом помещении. Идеально подойдет гараж, веранда или сарай. За это время проявятся скрытые дефекты: кабачки с невидимыми повреждениями начнут портиться, кожура окончательно дозреет и станет более плотной , испарятся излишки влаги, что повысит лежкость. Ежедневно осматривайте плоды и сразу удаляйте те, что вызвали подозрения.

Финальная сортировка. После карантина проведите жесткий отбор. На хранение годятся только:

Абсолютно целые кабачки без царапин и вмятин.

С полностью засохшей и одревесневшей плодоножкой.

С очень плотной кожурой (не проминается при нажатии пальцем).

Все остальные — с малейшими повреждениями, слишком крупные или с мягкими бочками — пускайте в переработку.

Фото: pxhere.com