Я нашел ошибку
Главные новости:
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Два водителя пострадали в ДТП в Самаре
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
Подведены итоги VI регионального Форума и Программы ≪Развитие регионов. Лучшее для России≫
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
«Коробки новогоднего счастья» отправились из Самары на Донбасс
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
Героические поступки детей будут отражены в новом учебнике по истории
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в рейдовых мероприятиях
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
13% работников Самарской области считают, что события 2022 года не повлияли на компанию, где они трудоустроены
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери

23 декабря 2022 10:51
76
Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1984 года рождения, мать четырех несовершеннолетних детей, с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 17 декабря текущего года, в одном из торговых центров г. Сызрани похитили у нее кошелек с денежными средствами в размере 5 800 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников   довели до личного состава сызранской полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

 По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемых: 

Мужчина, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см., в очках. Был одет: куртка черного цвета, майка желтого цвета, зимняя кепка.

Женщина, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 163-165 см., в очках. Была одета: шапка вязаная темного цвета, болоньевая куртка темного цвета с меховым воротником.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8(8464) 35-50-37, 8-902-426-34-70 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
298
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
300
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
22 декабря 2022  09:37
Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни!
371
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
466
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
416
Весь список