Мужчина и женщина в Сызрани украли кошелек у многодетной матери

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1984 года рождения, мать четырех несовершеннолетних детей, с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 17 декабря текущего года, в одном из торговых центров г. Сызрани похитили у нее кошелек с денежными средствами в размере 5 800 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава сызранской полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемых:

Мужчина, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см., в очках. Был одет: куртка черного цвета, майка желтого цвета, зимняя кепка.

Женщина, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост 163-165 см., в очках. Была одета: шапка вязаная темного цвета, болоньевая куртка темного цвета с меховым воротником.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 8(8464) 35-50-37, 8-902-426-34-70 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.