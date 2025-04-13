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Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом диспансеризации

13 апреля 2025 10:17
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Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» под предлогом диспансеризации

МВД рассказало о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят россиянам от имени поликлиник и предлагают записаться на диспансеризацию. Чтобы оформить «запись», просят назвать код из СМС — и таким образом подучают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». С ним преступники получают возможность управлять аккаунтом: оформляют услуги, получают доступ к персональным данным и используют их для дальнейшего обмана.

Телефонные мошенники начали использовать новую схему социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Первые случаи были зафиксированы в апреле 2025 года, сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники звонят пользователям, представляясь сотрудниками поликлиник. Повод — запись на диспансеризацию.

Чтобы якобы оформить ее через «Госуслуги», человека просят назвать СМС-код, который нужен для входа в личный кабинет.

Получив код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом.

После этого может последовать второй звонок: уже от «службы поддержки». Человеку сообщают, что аккаунт взломан, и предлагают срочно обратиться в «Росфинмониторинг». Там просят заполнить заявление и прислать фотографии банковских карт. Вскоре после этого со счета жертвы начинают исчезать деньги.

Такие звонки сопровождаются хорошо отрепетированными сценариями и поддельными сайтами, визуально неотличимыми от портала «Госуслуги», пишет Газета.

От подобных атак не защищены ни пенсионеры, ни школьники. В МВД отмечают, что в мошеннические схемы вовлекаются несовершеннолетние.

Доступ к аккаунтам дети передают под видом «подработки» или участия в «рекламных проектах».

Подполковник полиции из Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказал aif.ru, что организаторы находят школьников через мессенджеры и группы, где одновременно могут находиться сотни подростков. Большинство участников считают, что совершают безобидные действия и не подозревают о юридических рисках.

С 2021 года в России действует правило: все номера телефонов должны быть привязаны к подтверждённым аккаунтам на «Госуслугах». Однако, по данным МВД, мошенники используют чужие учетные записи, зарегистрированные на третьих лиц.

МВД напоминает основные правила:

 

  • используйте сложные пароли;
  • включайте двухфакторную аутентификацию;
  • не сообщайте СМС-коды никому, даже если звонящий представляется сотрудником госоргана;
  • не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;
  • при малейших сомнениях обращайтесь в официальную службу поддержки или в полицию.
Теги: Мошенники

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