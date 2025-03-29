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Мошенники угрожают россиянам изъятием домашних животных

29 марта 2025 10:46
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мошенники угрожают россиянам изъятием домашних животных

Мошенники стали представляться сотрудниками «жилищной инспекции» и вымогать деньги под угрозой изъятия домашних животных из-за якобы превышения «лимита». Об этом рассказали в Роскачестве, передает РИА Новости.

В организации рассказали, что мошенники звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире.

«Если оказывается, что количество питомцев превышает «новую норму», то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации», — пояснили в Роскачестве.

Уточняется, что чаще всего злоумышленники требуют немедленного перевода средств, чтобы якобы «оформить разрешение» на нужное количество домашних животных в квартире.

До этого директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарев рассказал, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с участием детей. Эксперт также дал несколько советов, чтобы обезопасить своих детей.

В январе заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что ежедневно мошенники совершают около 20 млн звонков россиянам. Из них срабатывает чуть больше тысячи, при этом ущерб от них значительный. Филиппов также рассказал, что в настоящий момент у МВД в производстве находятся уголовные дела о 29 кол-центрах, расположенных на территории РФ.

Теги: Мошенники

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