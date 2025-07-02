Мошенники стали выманивать код от "Госуслуг" под видом сотрудников военкоматов

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Мошенники в мессенджере WhatsApp стали выманивать код авторизации от портала "Госуслуги", выдавая себя за сотрудников военкоматов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у граждан коды авторизации от портала "Госуслуги", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД пояснили, что аферисты под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди. "Именно по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды, в результате чего доступ к их личным кабинетам был утрачен", - добавили в ведомстве.

Воспользоваться украденными данными преступникам не удалось. Подросток из Нижегородской области после подозрительного звонка (маскировавшегося под Роскомнадзор) обратился к родителям, а студент из Волгограда немедленно заблокировал аккаунт и сообщил в полицию, пишет ТАСС.