мошенники стали чаще успешно обманывать детей в интернете

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ВТБ фиксирует рост случаев обмана детей со стороны злоумышленников, мошенники запугивают их через телефонные звонки и используют видеоигры для получения данных банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ, пишет ТАСС.

"ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев", - отмечается в сообщении.

Первая из наиболее распространенных схем - запугивание через звонки. "Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о "чрезвычайной ситуации". Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги", - описали в ВТБ мошенническую схему.

Еще один способ "выудить" данные банковских карт - обман через игры. В этом сценарии мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения "приза". Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам, указывают эксперты ВТБ.

Третья схема - удаленное управление устройствами. "Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями", - указали в ВТБ.

Чтобы оградить детей от подобных мошеннических схем, ВТБ рекомендует родителям объяснить ребенку, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения. Кроме того, эксперты советуют использовать родительский контроль, настроив ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка. Также стоит подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции, и научить ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков или что делать в случае угрозы со стороны незнакомых людей.