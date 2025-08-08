Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»

164

Злоумышленники стали проводить двухэтапные звонки, где сначала представляются службой доставки цветов и просят назвать код для подтверждения данных заказа, а затем звонят в виде сотрудников Роскомнадзора, называя предыдущий звонок небезопасным, передает «РИА Новости».

Первый разговор также прерывается после требования назвать код. В этот момент Роскомнадзор якобы предупреждает абонента о небезопасности звонка, а затем «сотрудники» ведомства перезванивают жертве и предлагают помочь вернуть доступ к аккаунту на «Госуслугах». Тогда же человек получает несколько кодов из четырех знаков от якобы микрофинансовых организаций, где мошенники уже пытаются взять кредиты на абонента, по словам реальных преступников. Целью становятся именно эти коды, которые на самом деле становятся доступом к «Госуслугам».

6 августа в МВД напомнили, что у жертв мошенников есть около 60 минут на то, чтобы сделать последствия преступления минимальными. В ведомстве рекомендовали в случае, если мошенникам были переданы данные банковской карты, немедленно сменить пароль к онлайн-банкингу, заморозить карты и счета и связаться с банком по официальному номеру и сообщить о попытке обмана, пишут Ведомости.