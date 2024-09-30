Мошенники обманули 89-летнюю пенсионерку в Самаре

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре 89-летеней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником одной из силовых структур.

Он сообщил пенсионерке, что в одном из банков от ее имени оформлена заявка на кредит на крупную сумму. Для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанный им счет. Женщина поверила аферисту и сообщила, что у нее есть 400 000 р, которые она скопила на «черный день». Мошенник, «проявив заботу о пенсионерке», сказал, что для перевода в банк идти не надо. К ней приедет его коллега, который поможет с денежной операцией. Пенсионерка, проникшись такой заботой, отдала приехавшему неизвестному мужчине всю скопленную сумму. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.