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Мошенники обманули 89-летнюю пенсионерку в Самаре

30 сентября 2024 12:27
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Мошенники обманули 89-летнюю пенсионерку в Самаре

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Самаре 89-летеней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником одной из силовых структур.

Он сообщил пенсионерке, что в одном из банков от ее имени оформлена заявка на кредит на крупную сумму. Для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанный им счет. Женщина поверила аферисту и сообщила, что у нее есть 400 000 р, которые она скопила на «черный день». Мошенник, «проявив заботу о пенсионерке»,  сказал, что для перевода в банк идти не надо. К ней приедет его коллега, который поможет с денежной операцией. Пенсионерка, проникшись такой заботой, отдала приехавшему неизвестному мужчине всю скопленную сумму. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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