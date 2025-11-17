мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана

17 ноября 2025 11:36
170
мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщает о появлении новой мошеннической схемы, в рамках которой российским пользователям мобильной связи рассылаются поддельные СМС о включении «периода охлаждения» их телефонных номеров, якобы в связи с выездом за границу.  

В СМС, приходящих с российских мобильных номеров, содержится фишинговая ссылка, ведущая на поддельную страницу, где от пользователя требуют авторизоваться якобы через ЕСИA (Госуслуги). Вне зависимости от действий пользователя, вслед за посещением фишингового сайта мошенники начинают телефонную обработку жертвы по схеме «ваш личный кабинет на Госуслугах взломали».

По словам аналитиков DLBI, пока мошенники выбирают жертвами жителей приграничных регионов, телефоны которых могут случайно захватывать базовые станции по ту сторону границы, о чем широко известно. В частности, подобные СМС начали получать жители Калининградской области, которые сталкиваются с проблемами включения «периода охлаждения» при поездках в Россию через территорию Литвы.

Как отмечает основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, появления такой схемы стоило ожидать, так как мошенники активно используют российскую новостную повестку и быстро адаптируют к ней существующие схемы обмана. По его словам, вероятно, что в ближайшее время такие СМС начнут получать жители других приграничных регионов, а в случае утечек из туристических сервисов – и жители центральных регионов, путешествующие по стране или за границу.

«Единственные, кто защищен от мошеннических СМС – те, кто действительно выезжал за границу. Им в течение первых суток или до прохождения капчи будут доступны только сайты из «белого списка», – рассказал Ашот Оганесян. – Однако к получению любых СМС, содержащих ссылки, нужно относиться осторожно и открывать их только досконально проверив доменное имя сайта, на который они ведут, особенно если используется сокращатель ссылок».

«Жителям приграничных регионов также можно посоветовать отключить в своих устройствах автоматический поиск сети и зафиксировать домашнюю сеть. Это несколько ухудшит качество связи, так как отключит возможность межоператорского роуминга, но позволит полностью игнорировать СМС от мошенников», – добавил он.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
16 ноября 2025, 18:35
Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%
Мошенник может втереться в доверие к ребенку, например, через чаты в играх. Криминал
735
Молодая самарчанка подарила деньги мошенникам
15 ноября 2025, 10:14
Молодая самарчанка подарила деньги мошенникам
Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами самарчанки пытаются завладеть злоумышленники. Криминал
1552
В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела
13 ноября 2025, 13:20
В Самаре по фактам двух мошенничеств возбуждены уголовные дела
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Криминал
1127
В центре внимания
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
196
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1537
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1519
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1380
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1464
Весь список